DUPLESSY ET LES VIOLONS DU MONDE L’ENTREPOT Le Haillan, vendredi 29 mars 2024.

Mathias Duplessy : guitare, chant (lead vocal)Guo Gan : vièle chinoise « erhu », chantAliocha Regnard : vièle scandinave « nyckelharpa », chantMandakhjargal Daansuren « Mandakh » : vièle mongole « morin khuur », chant diphoniqueDuplessy & les Violons du Monde, un quatuor à cordes insolite pour une invitation au voyage et à l’imaginaire !Mathias Duplessy est un compositeur-voyageur français. Insatiable, curieux, il n’a eu de cesse de diversifier ses sources d’inspiration (gitans de Grenade, Inde, Mongolie), et de collaborer avec des artistes de toutes les traditions, abolissant ainsi les frontières des genres, pour aboutir à un style sans pareil.Pour son projet « Les violons du monde », il s’est entouré de Guo Gan, grand maître du erhu chinois, d’Aliocha Regnard, virtuose du nyckelharpa suédois et de Mandakh Daansuren, l’un des grands maîtres mongol de la « vièle à tête de cheval ».« De Ravel à Ennio Morricone, Mathias Duplessy construit son monde musical » France Culture« Ils chevauchent leurs vièles comme des cow-boys et chantent avec des voix de vieux chamanes recuits au soleil des steppes : bienvenue dans la joyeuse équipée de Mathias Duplessy » TéléramaEn partenariat avec Azimuth Productions / Absilone, Musiques de Nuit et Le Rocher de PalmerLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 14.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33