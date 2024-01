FRANCK ET DAMIEN L’ENTREPOT Le Haillan, vendredi 22 mars 2024.

Franck & Damien reviennent à L’Entrepôt, à l’occasion de la sortie de leur second album Juniper Road à l’automne 2023 !Alliance idéale entre une voix, celle chaleureuse et ensorcelante de Franck, une guitare slide aux accents venus d’ailleurs et de percussions chaudes et dynamiques, instruments étourdissants dans les mains de Damien, le duo nous embarque pour un voyage sonore aux contours délicats, une balade fantasmée sur les routes d’un Ouest Américain indiscipliné et complexe, sauvage et épris de liberté.Le duo Franck & Damien a déjà signé officiellement son retour avec le single « Home », premier titre issu de leur nouvel album. Ce morceau est un rodéo entre folk et country qui transpire l’influence américaine et australienne des artistes phares qui inspirent Franck & Damien. Banjo, guitare slide, chant mélodique, tout y est : c’est la patte Franck & Damien qui nous met dans un mood mélancolique, mais motivant, comme un café du dimanche matin sous un soleil confortable.Un nouvel album à découvrir sur la scène de L’Entrepôt !En partenariat avec Soulbeats MusicLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33