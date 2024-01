EMILY LOIZEAU L’ENTREPOT Le Haillan, samedi 16 mars 2024.

L’Entrepôt et l’association Bordeaux Chanson, c’est déjà plus de 12 ans de collaboration, de concerts, de Haillan Chanté et d‘amitié ! Cette année, comme Bordeaux Chanson fête ses 20 ans avec 20 dates, L’Entrepôt est bien évidemment de la partie !Pour l’occasion, hop, une carte blanche à Emily Loizeau, programmée dès ses débuts par Bordeaux Chanson.Emily sera entourée par des chanteuses et chanteurs, amis et fidèles de l’association pour cette soirée exceptionnelle. Le casting est en cours et il est prometteur !Un concert événement unique, à ne pas manquer !En partenariat avec Bordeaux Chanson dans le cadre de « 20 ans / 20 concerts » Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33