Danse

Chorégraphie : Anne Nguyen / Interprètes : Sonia Bel Hadj Brahim, Arnaud Duprat, Pascal Luce / Création lumière : Ydir Acef / Transitions musicales (création) : Sébastien Lété

Anne Nguyen : « Les underdogs sont ceux que l’on donne perdants, ceux sur qui l’on ne parie pas. Ce sont ceux qui font partie du paysage urbain et sur lesquels notre oeil se pose sans oser s’attarder.

Dans cette pièce chorégraphique, je souhaite explorer la manière dont l’imagerie urbaine traverse nos corps et quelles empreintes elle nous laisse. (…)

Pour ce projet, j’imagine trois danseurs, une femme et deux hommes, qui tentent de faire corps. Par leur danse, ils incarnent une imagerie urbaine parfois provocatrice, parfois transgressive, parfois oppressante, parfois libératrice. En plongeant dans différents états, ils explorent l’inconscient collectif qui les rassemble et se livrent à un processus profond d’introspection. Sur fond de musique soul évocatrice du climat politique des années 70 aux Etats-Unis, ils confrontent avec fierté la masse invisible de leur héritage urbain. À travers le regard de l’autre et en faisant face à leurs propres antagonismes, les trois danseurs mettent en évidence les liens profonds. »

En partenariat avec la Manufacture-CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux – La Rochelle

Coproductions : L’Auditorium Seynod ; Théâtre de Chevilly-Larue

Avec le soutien du Centre d’Art et de Culture de Meudon ; Le CENTQUATRE-PARIS ; Mairie de La Courneuve – Houdremont centre culturel ; Centre culturel l’Imprévu de Saint-Ouen-l’Aumône ; CND Centre national de la danse – mise à disposition de studio ; Établissement public du Palais de la Porte Dorée

Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/underdogs-cie-par-terre-anne-nguyen/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00