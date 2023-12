SUPER EGO L’ENTREPOT Le Haillan, 16 février 2024, Le Haillan.

SUPER EGO – LE NOUVEAU SPECTACLE D’EGO LE CACHALOT AVEC UN MASQUE, UNE CANNE ET UN SLIP !Spectacle à partir de 3 ansDavid Delabrosse : ukulélé, chantSamuel Chapelain (La Bricole) : claviers, guitareStéphane Bouvier (La Pompe) : basse, clarinetteFausta Federici (La Tchache) : chantThibaut Doray (La Truite) : batterie, percussionsDix ans d’existence : Ego le cachalot fête sa première dizaine en fanfare avec la sortie d’un coffret appétissant et la tournée d’un nouveau spectacle à la hauteur de l’événement intitulé Super Ego !Avec sensibilité et humour, les chansons abordent à la fois des questions intimes qui traversent l’enfance, mais aussi des questions cruciales qui taraudent les humains comme le genre, l’écologie, les inégalités…Sur un rythme soutenu et dans une ambiance jubilatoire, les musiciens enchaînent les nouveaux tubes comme Raplapla ou Crazy Family et réinterprètent les anciens comme Léon le Che des verrats ou Marlène la baleine durant lesquels le public est invité à lever le poing ou à se déhancher pour une leçon de « clap-fesses » ! Fidèle à un registre pop et avec plusieurs niveaux de lecture, ce nouveau show, même s’il s’adresse d’abord aux enfants, saura séduire les grands qui les accompagnent !« Les paroles font mouche, les mélodies restent en tête, les arrangements sont toujours bien sentis. Jouant de l’humour mais osant aussi la mélancolie, David Delabrosse a su créer un univers musical bien à lui, qualitatif et réjouissant, pour les petits comme pour les grands » Paris MômesDans le cadre du Festival jeune public Ratatam ! 7ème éditionLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

