KEVIN KASTAGNA L’ENTREPOT Le Haillan, 14 février 2024, Le Haillan.

KEVIN KASTAGNA – CHANSONS D’EUXAvec les élèves de l’école élémentaire centre« Chansons d’eux » c’est quoi ?C’est des chansons… oui mais pas n’importe quelles chansons, c’est des chansons écrites avec des enfants, mais chantées par un adulte, pour les enfants, c’est clair non ?Bon commençons par le début : Kevin Kastagna est un auteur compositeur interprète qui a eu envie d’écrire des chansons pour les enfants avec les enfants. Il a donc repris le chemin de l’école pour aller à leur rencontre, et rentrer dans leur petit monde. De leurs échanges sont nées des pages entières de papier noircies, dessinées, coloriées. Ils ont raconté leurs rêves, leurs sourires, leurs questionnements. Kevin les a écoutés, observés et son regard d’adulte (ou presque) s’est instantanément replongé en plein coeur de l’enfance pour écrire des chansons… des vraies qui se chantent !Pour ce spectacle à L’Entrepôt, Kevin sera accompagné par les élèves de l’école élémentaire Centre qui chanteront leurs propres chansons créées pour l’occasion !En partenariat avec Voix du Sud et l’école élémentaire CentreDans le cadre du Festival jeune public Ratatam ! 7ème éditionLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 7.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 14:30

Réservez votre billet ici

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan