Festival jeune public Ratatam! L’Entrepôt Le Haillan, 13 février 2024, Le Haillan.

Festival jeune public Ratatam! 13 – 18 février 2024 L’Entrepôt Tarifs : à partir de 4 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T10:00:00+01:00 – 2024-02-13T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T11:00:00+01:00 – 2024-02-18T18:00:00+01:00

Le festival RATATAM revient pour sa 7ème édition avec une programmation joyeuse et colorée, rien que pour les enfants !

Avec Maxime Derouen (Auteur-illustrateur) parrain 2024 du festival.

Au programme

Les spectacles Chansons d’eux de Kevin Kastagna (le mercredi 14 février), Super Ego (le vendredi 16 février), le cachalot avec un masque, une canne et un slip !, et Mémory Kids (le dimanche 18 février – gratuit).

Avec également du cinéma et de nombreux films d’animation spécialement sélectionnés pour les enfants, l’île aux contes, des dédicaces, un concours de dessins et de grimaces, des ateliers créatifs, une battle de dessin, des lectures, un espace jeux, un flipper, un babyfoot, un bar à bonbons… Bref, de quoi enchanter toute la famille, dès 3 ans !

Infos pratiques

Tarifs de 5 à 8€ pour les spectacles

Tarif unique 4€ pour le cinéma

Ateliers et île au contes gratuits sur inscription auprès de la bibliothèque : 05.57.93.11.31

L’Entrepôt L’Entrepôt, Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 28 71 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/ratatam-7eme-edition-du-13-au-18-fevrier-2024/ »}]

ratatam jeune