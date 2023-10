PRATTSEUL – MERCREDI DU HAILLAN L’Entrepôt Le Haillan, 7 février 2024, Le Haillan.

PRATTSEUL – MERCREDI DU HAILLAN
Mercredi 7 février 2024, 20h30
L'Entrepôt

Chanson

PRATTSEUL – MERCREDI DU HAILLAN

Prattseul a séduit l’auditoire lors du Tremplin chanson de L’Entrepôt en 2022.

À cet artiste au style et au ton uniques, le monde ne peut pas s’imposer ; il préfère le penser, le façonner et le diriger. C’est quand il veut, où il veut. Son allure est le fruit d’un profond détachement mâtiné de tendances rockeuses. Gentilhomme de fortune, comme l’était Corto, son « rôle model » de Maltais, Prattseul ne file pas droit.

Cet élégant monsieur est un artiste, un talentueux créateur d’univers, une sorte de pop master. Biberonné à l’image, il offre une écriture qui n’est rien d’autre que la représentation graphique et stylée d’une pensée ironique et lucide. Il compose, il adapte, il chante, il filme et il bouge. Entre le déhanché seventies de Brett Sinclair et la valse langoureuse avec le « chuchoteur », il montre que son personnage de crooner baltringue est à l’aise partout, pour autant que partout, ce soit chez lui.

En partenariat avec Ulysse Maison d’Artistes

Tarif unique : 5 €

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/prattseul-mercredi-du-haillan/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

