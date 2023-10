VERY MATH TRIP ! – LE SPECTACLE PHÉNOMÈNE QUI VOUS RÉCONCILIE AVEC LES MATHS ! L’Entrepôt Le Haillan, 24 janvier 2024, Le Haillan.

VERY MATH TRIP ! – LE SPECTACLE PHÉNOMÈNE QUI VOUS RÉCONCILIE AVEC LES MATHS ! Mercredi 24 janvier 2024, 20h30 L’Entrepôt https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/very-math-trip-le-spectacle-phenomene-qui-vous-reconcilie-avec-les-maths/

One Math Show

De et par Manu Houdart

Mise en scène : Thomas Le Douarec

Quel pari fou d’avoir décidé de nous faire aimer cette matière fascinante et presque effrayante que sont les mathématiques ! Un spectacle qui s’adresse même à ceux qui pensent être des cancres. Avec une énergie débordante, Manu Houdart s’amuse à nous démontrer qu’elles se cachent partout dans nos vies, que le théorème de Pythagore peut se glisser (incognito) dans une partie de foot, que le Bonheur et l’Amour peuvent dépendre d’une simple équation…

Sous la direction de Thomas le Douarec, metteur en scène du célèbre spectacle Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus, Manu Houdart offre un « one math show » aussi inédit qu’inoubliable. On en ressort émerveillés.

Very Math Trip, un show familial drôle, truffé d’anecdotes et de moments « Waooh » qui nous embarque pour un voyage ludique, pédagogique, et à la passion joyeusement contagieuse.

En partenariat avec la Cie Thomas Le Douarec

Plein tarif : 12 € / Tarif réduit* : 8 €

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T20:30:00+01:00 – 2024-01-24T22:30:00+01:00

