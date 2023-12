VERY MATH TRIP L’ENTREPOT Le Haillan, 24 janvier 2024, Le Haillan.

LE SPECTACLE PHÉNOMÈNE QUI VOUS RÉCONCILIE AVEC LES MATHS !De et par Manu HoudartMise en scène : Thomas Le DouarecQuel pari fou d’avoir décidé de nous faire aimer cette matière fascinante et presque effrayante que sont les mathématiques ! Un spectacle qui s’adresse même à ceux qui pensent être des cancres. Avec une énergie débordante, Manu Houdart s’amuse à nous démontrer qu’elles se cachent partout dans nos vies, que le théorème de Pythagore peut se glisser (incognito) dans une partie de foot, que le Bonheur et l’Amour peuvent dépendre d’une simple équation…Sous la direction de Thomas le Douarec, metteur en scène du célèbre spectacle Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus, Manu Houdart offre un « one math show » aussi inédit qu’inoubliable. On en ressort émerveillés.Very Math Trip, un show familial drôle, truffé d’anecdotes et de moments « Waooh » qui nous embarque pour un voyage ludique, pédagogique, et à la passion joyeusement contagieuse.En partenariat avec la Cie Thomas Le DouarecLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan