TRISTAN LOPIN – IRRÉPROCHABLE ! L’Entrepôt Le Haillan, 13 janvier 2024, Le Haillan.

TRISTAN LOPIN – IRRÉPROCHABLE ! Samedi 13 janvier 2024, 20h30 L’Entrepôt

Humour

TRISTAN LOPIN – IRRÉPROCHABLE !

Tristan Lopin : « Quand on m’a dit : Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… j’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks…

Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire !

PS : ce spectacle a été en partie écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu. »

« Aussi hilarant que son premier one-man-show, Irréprochable est lumineux et bourré d’espoir. À voir dès que possible. » Télérama

En partenariat avec À Mon Tour Prod et Alkemia-diffusion

Plein tarif : 25 € / Tarif réduit* : 20 €

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/tristan-lopin-irreprochable/

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/tristan-lopin-irreprochable/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00