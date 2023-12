TRISTAN LOPIN L’ENTREPOT Le Haillan, 13 janvier 2024, Le Haillan.

Tristan Lopin : « Quand on m’a dit : Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… j’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks…Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire !PS : ce spectacle a été en partie écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu. »« Aussi hilarant que son premier one-man-show, Irréprochable est lumineux et bourré d’espoir. À voir dès que possible. » TéléramaEn partenariat avec À Mon Tour Prod et Alkemia-diffusionLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan