TOTO & LES SAUVAGES – YES POWER CLUB

Chansons, frissons et pulsations à vivre en famille !

Sophie Vialettes, Thomas Skrobek et Adieu Panurge vous proposent une soirée avec une exposition, une garderie artistique pour les plus petits, et la nouvelle création de Toto & les Sauvages. Parents comme enfants, on s’occupe de vous, venez curieux !

Pour Yes Power Club, les musicien.nes jouent un concert mais pas seulement… Les voilà qui déploient leurs énergies communicatives et se mettent en jeu jusqu’à embarquer le public et bousculer leur rapport à la musique !

Une meute vocale et instrumentale à l’énergie punk et solaire. L’intime et la poésie y côtoient des effusions de joie et de folie collective dans des univers poétiques, étourdissants et singuliers.

Dans le cadre du projet de territoire « Thomas, Sophie et Cie » mené auprès des crèches du Haillan depuis janvier 2023, en partenariat avec l’IDDAC.

Tarif unique : 5 € / Gratuit pour les moins de 5 ans

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/toto-les-sauvages-yes-power-club/

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/toto-les-sauvages-yes-power-club/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T22:30:00+01:00

