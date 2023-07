Théâtre – Inavouable L’Entrepôt Le Haillan, 31 décembre 2023, Le Haillan.

Théâtre – Inavouable Dimanche 31 décembre, 20h30 L’Entrepôt Tarif : 38 €.

Gaspard et Clémence vivent heureux. Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que leur fils unique Lucas et son épouse Manon doivent leur confier le temps d’un séjour en amoureux à Capri. Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate. Le jeune couple que les parents croyaient soudé est en réalité au bord de l’implosion. En fait, Marion part seule à Capri avec un autre homme tandis que Lucas reste à Paris.

Au cours d’une discussion sur le possible divorce de leur fils, quelques confessions émergent et puis, catastrophe … la phrase de trop ! Celle qui entraînera des déchaînements en rafales et des conséquences apocalyptiques !

Eric Assous est un auteur fétiche des Salinières. Il aura écrit de nombreuses comédies à succès. Il a été récompensé de plusieurs Molières pour ses pièces et a reçu le prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre en 2014.

L'Entrepôt L'Entrepôt, Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T20:30:00+01:00 – 2023-12-31T22:00:00+01:00

