Humour

ARNAUD DEMANCHE – FAUT QU’ON PARLE !

Mise en scène : Papy

Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs…

Où l’on ne peut (soi-disant) « plus rien dire », mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi.

Où la couleur d’un pull ou le nombre d’oeufs dans un gâteau peut devenir un sujet d’engueulade sur Facebook.

Où tout le monde a cinquante filtres sur ses photos, mais plus aucun dans ses propos.

Où la nuance n’existe plus que dans les nuanciers à peinture de chez Castorama.

Où l’humour est coincé entre la censure et le politiquement correct.

Il est vraiment temps de se parler !

Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision, la radio et le web, Arnaud Demanche livre ici une ode cynique mais savoureuse en l’honneur de l’humour, du dialogue et de la liberté d’expression !

« Dextérité de l’écriture et brio de l’interprétation. » Libération

En partenariat avec Kalmia Productions

Plein tarif : 25 € / Tarif réduit* : 20 €

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/arnaud-demanche-faut-quon-parle/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

