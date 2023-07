CONTREFAÇONS – MERCREDI DU HAILLAN L’Entrepôt Le Haillan, 29 novembre 2023, Le Haillan.

Jazz

Au Moyen-Âge le mot « contrefet » désignait l’apparence difforme et extraordinaire d’un animal. Six cents ans plus tard aux États-Unis, les critiques de jazz ont forgé le terme « contrafact » à partir de l’anglais « counterfeit ». Cette nouvelle expression sert à désigner les compositions de musiciens comme Charlie Parker qui s’amusent à écrire une nouvelle mélodie sur des harmonies préexistantes.

Fort de cet héritage étymologique, le quintette de jazz Contrefaçons propose une musique libérée du poids de la tradition, assumant ses différentes influences. Contrefaçons s’inspire autant de la fantaisie et de l’inventivité de la musique classique, que de l’énergie et de la spontanéité des quintettes de jazz de Miles Davis, Dave Holland ou encore Wynton Marsalis.

Les compositions et les reprises du groupe trouvent leur originalité dans l’imitation et la transformation de la tradition, autrement dit dans sa contrefaçon !

En partenariat avec Action Jazz

Tarif unique : 5 €

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/contrefacons-mercredi-du-haillan/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

