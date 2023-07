CLÉMENT VIKTOROVITCH – LA SUBVERSION DU LANGAGE L’Entrepôt Le Haillan, 25 novembre 2023, Le Haillan.

CLÉMENT VIKTOROVITCH – LA SUBVERSION DU LANGAGE

Sur scène : Clément Viktorovitch

Co-écriture : Ferdinand Barbet et Clément Viktorovitch

Mise en scène : Ferdinand Barbet

Dans la continuité de son ouvrage Le Pouvoir de la Rhétorique (écoulé à plus de 100 000 exemplaires), Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Click et Quotidien, apparaît pour la première fois sur scène avec une fiction grinçante.

Il joue le personnage d’un conseiller à la communication qui, après son éviction auprès du Président de la République, décide de livrer les dessous de la fabrication d’un candidat.

À travers ce premier seul en scène pour lequel il est accompagné de l’artiste Ferdinand Barbet, il cherche à démystifier la parole politique pour interroger la subversion du langage, celle qui vide les mots de leur contenu pour n’offrir plus aucune prise à la critique. Mais comment continuer à construire ensemble si le citoyen ne peut plus croire en la parole ? Est-ce toute la politique qu’il faut réinventer ?

Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/clement-viktorovitch-la-subversion-du-langage/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

