ALEXIS HK – CONCERT DESSINÉ #4

Doit-on ici présenter Alexis HK, déjà 25 ans de carrière pour cet homme de scène émérite, qui a régulièrement posé ses valises sur la scène de L’Entrepôt ?

Doit-on ici faire état de l’immense plaisir qui anime L’Entrepôt et la Cie Il était une fois, Alexis ayant accepté notre invitation pour un concert dessiné unique, après Bertrand Belin, Albin de la Simone et Mathieu Boogaerts ?

Pour ce concert exceptionnel, d’un côté, Alexis HK avec ses chansons, son univers, et de l’autre des dessinateurs bordelais qui les illustreront en direct (Mickaël Roux, Maxime Garcia, Clément Fabre…).

En amont du concert, des étudiants de la faculté de Bordeaux plancheront sur la conception et la réalisation de pochettes de 45 tours imaginaires autour des chansons d’Alexis HK. Les réalisations seront exposées dans le Hall de L’Entrepôt.

Bonus : deux petits clips réalisés par les accueils de loisirs du Haillan sur deux chansons d’Alexis seront projetés en exclusivité mondiale le soir du spectacle.

Voilà : un concert unique qui n’existera que pour un soir à L’Entrepôt et qu’il ne faudra pas manquer !

En partenariat avec la Cie Il était une fois

Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/alexis-hk-concert-dessine-4/

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Inauguré en novembre 2000, L'Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

