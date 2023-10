VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES L’Entrepôt Le Haillan, 14 novembre 2023, Le Haillan. VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES Mardi 14 novembre, 18h00 L’Entrepôt Entrée libre et gratuite. 450 places. Une célèbre pianiste, atteinte de la maladie de Charcot, embauche une étudiante égocentrique, comme aide-soignante à temps partiel. Celle-ci, qui rêve d’être chanteuse de rock, devra la soutenir dans ses tâches quotidiennes. Malgré les difficultés de sa patiente à accepter de perdre son autonomie, l’étudiante autodestructrice, sans gêne et mal élevée n’a aucune expérience d’infirmière…

Organisé par le CCAS du Haillan. L’Entrepôt 13 rue Georges Clémenceau, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu L'Entrepôt Adresse 13 rue Georges Clémenceau, 33185 Le Haillan Ville Le Haillan Departement Gironde Lieu Ville L'Entrepôt Le Haillan latitude longitude 44.874078;-0.677346

L'Entrepôt Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/