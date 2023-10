OURS, PIERRE ET ALAIN SOUCHON / REPORT L’Entrepôt Le Haillan, 4 novembre 2023, Le Haillan.

OURS, PIERRE ET ALAIN SOUCHON / REPORT Samedi 4 novembre, 20h00 L’Entrepôt Plein tarif : 40 € / Tarif réduit* : 30 €

Ce spectacle initialement programmé le 10/06/23 est reporté le 04/11/23

Vos billets restent valables pour la date du report.

Si vous souhaitez un remboursement, merci d’en faire la demande avant le vendredi 3 novembre 2023 à l’adresse suivante : entrepot.remboursement@ville-lehaillan.fr

Nous avons l’immense plaisir de vous proposer une soirée évènement et familiale qui réunira Ours, Pierre et Alain Souchon autour de leurs répertoires respectifs.

Un moment rare et acoustique, en toute simplicité !

En partenariat avec Voix du Sud

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L'Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

