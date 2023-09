KORA JAZZ TRIO L’Entrepôt Le Haillan, 14 octobre 2023, Le Haillan.

Pionnier du jazz afro-européen, le Kora Jazz Trio a écrit une partition majeure de la France métissée du XXIe siècle, une fusion brillante entre jazz et tradition mandingue.

Avant l’arrivée d’internet et du partage de fichiers, Paris était le point de rendez-vous incontournable des musiciens du continent africain (Manu Dibango, Ray Lerma, Salif Keita, Papa Wemba…). Au sein de cette foisonnante scène panafricaine, le pianiste Abdoulaye Diabaté a su créer une rencontre inédite entre deux univers cousins mais distants, entre le respect de codes musicaux ancestraux et la liberté du jazz.

Pétri de la tradition familiale des griots, le jeune Abdoulaye Diabaté se passionne pour le piano et intègre l’Orchestre National du Sénégal, dont il prendra la tête. Cette institution salariait la fine fleur des musiciens pour qu’ils puissent se concentrer sur la recherche et fassent évoluer la musique sénégalaise.

Aujourd’hui encore, c’est la démarche fondatrice du Kora Jazz Trio, une règle de base à laquelle Abdoulaye et ses acolytes ne dérogent pas depuis leurs débuts : toujours aller chercher des idées nouvelles, proposer une fusion musicale originale et de qualité, authentique et loin des paillettes.

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Inauguré en novembre 2000, L'Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

