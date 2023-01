LE HAILLAN CHANTÉ / CYRIL MOKAIESH – CHANTE MOUSTAKI L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan

LE HAILLAN CHANTÉ / CYRIL MOKAIESH – CHANTE MOUSTAKI L’Entrepôt, 10 juin 2023, Le Haillan. LE HAILLAN CHANTÉ / CYRIL MOKAIESH – CHANTE MOUSTAKI Samedi 10 juin, 18h00 L’Entrepôt Chanson L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité. [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/le-haillan-chante-cyril-mokaiesh/ »}, {« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/le-haillan-chante-12eme-edition-du-6-au-10-juin-2023/ »}]

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L’ Entrepôt c’est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Chanson

LE HAILLAN CHANTÉ / CYRIL MOKAIESH – CHANTE MOUSTAKI avec ROMAIN HUMEAU (Eiffel) Dans la lignée des grands concerts de reprises initiés par Bordeaux Chanson et la Salle des Fêtes de Bordeaux Grand Parc, c’est une aventure singulière qui amène Cyril Mokaiesh à chanter Georges Moustaki. À l’aube d’une pièce qu’il jouera à partir de mars 2023 autour de ce répertoire, le voici accompagné par Romain et Estelle Humeau, comme un pas de côté dans le travail qu’il accomplit en admirateur de l’œuvre. Cyril évoque l’évidence de ce choix : « Moustaki comme citoyen du monde a écrit des chansons conscientes, avec une tendresse qui caresse l’âme. » En partenariat avec Bordeaux Chanson Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/le-haillan-chante-cyril-mokaiesh/

Dans le cadre du festivale Le Haillan Chanté #12 :

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/le-haillan-chante-12eme-edition-du-6-au-10-juin-2023/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T18:00:00+02:00

2023-06-10T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu L'Entrepôt Adresse 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Ville Le Haillan lieuville L'Entrepôt Le Haillan Departement Gironde

L'Entrepôt Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haillan/

LE HAILLAN CHANTÉ / CYRIL MOKAIESH – CHANTE MOUSTAKI L’Entrepôt 2023-06-10 was last modified: by LE HAILLAN CHANTÉ / CYRIL MOKAIESH – CHANTE MOUSTAKI L’Entrepôt L'Entrepôt 10 juin 2023 L'Entrepôt Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde