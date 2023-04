LE HAILLAN CHANTÉ / POCHETTE SURPRISE L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

LE HAILLAN CHANTÉ / POCHETTE SURPRISE L’Entrepôt, 10 juin 2023, Le Haillan. LE HAILLAN CHANTÉ / POCHETTE SURPRISE Samedi 10 juin, 16h00 L’Entrepôt Gratuit Bien installé dans un transat en terrasse, dans la douceur d’un après-midi de juin, vous vous détendez en sirotant une boisson fraîche alors que les artistes du festival présentent 2 ou 3 chansons en toute simplicité. Un concert sans façons pour public alangui et curieux.

Dans le cadre du Haillan Chanté : https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/le-haillan-chante-12eme-edition-du-6-au-10-juin-2023/

L'Entrepôt
13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan
Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine
05 56 28 71 06
http://lentrepot-lehaillan.com/

Inauguré en novembre 2000, L'Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L' Entrepôt c'est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d'abonnement ultra-simple, l'Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l'achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l'année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

