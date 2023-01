LE HAILLAN CHANTÉ / DOMINIQUE A L’Entrepôt, 8 juin 2023, Le Haillan.

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

LE HAILLAN CHANTÉ / DOMINIQUE A – NOUVEAU SPECTACLE

Dominique A : chant

David Euverte : claviers, piano

Julien Noël : progs, claviers

Ludivine Issambourg ou Sylvaine Hélary : flûte

Etienne Bonhomme : batterie

Sébastien Boisseau : contrebasse

Dominique A est un peu tout à la fois : artiste, auteur- compositeur-interprète, guitariste, poète et écrivain. Remarqué pour sa personnalité musicale très singulière, au confluent de la chanson française et du rock indépendant, il compte aujourd’hui quatorze albums à son actif, dont le dernier, Vie étrange (2020), recueil de chansons enregistrées pendant la première phase de la pandémie.

Avec ce 15e album, Dominique A repart donc pour un nouveau chapitre musical, à découvrir au Haillan Chanté !

« La chose n’était pas prévue, mais qu’est-ce qui l’était cette année ? Après avoir sorti deux albums en 2018, Toute latitude et La fragilité, et tourné pendant un an, je m’étais imposé une présupposée longue période d’autarcie pour recharger les batteries créatives. En cours de route, virus oblige, fût décrétée en mars 2020 une autarcie généralisée. Autarcie sur autarcie, ça commençait à faire beaucoup…

Par contrecoup, je ressortis du bois, bien au-delà du kilomètre alors réglementaire, via les tuyaux numériques (…). La machine était lancée, et alors, comment l’arrêter ? (…) » Dominique A

Des chansons mélodiques portées par des guitares, carnet de bord imprégné des incertitudes de l’époque. À savourer en toute liberté !

En partenariat avec Bordeaux Chanson et Auguri Productions

Plein tarif : 25 € / Tarif réduit* : 20 €

Dans le cadre du festivale Le Haillan Chanté #12 :

