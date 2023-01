LE HAILLAN CHANTÉ / MARC NAMMOUR & LOÏC LANTOINE L’Entrepôt, 7 juin 2023, Le Haillan.

LE HAILLAN CHANTÉ / MARC NAMMOUR & LOÏC LANTOINE Mercredi 7 juin, 20h30 L’Entrepôt

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

LE HAILLAN CHANTÉ / MARC NAMMOUR & LOÏC LANTOINE – FIERS ET TREMBLANTS

Ce concert réunit deux magnifiques diseurs/chanteurs qui associent leurs mots et scansions pour un projet scénique au croisement d’une certaine idée de la chanson et d’un hip-hop réinventé.

Initiateur du projet, Marc Nammour retrace le fil de cette belle collaboration : « Loïc Lantoine vient croiser son verbe au mien avec l’appui des trois musiciens de mon groupe La Canaille. Une ambiance musicale aux sonorités urbaines au service d’une parole poétique ancrée dans le réel. Des textes inédits écrits ensemble pour l’occasion qui feront écho avec ce que nous sommes, ce que nous refusons et surtout ce à quoi nous aspirons. Nous avons en commun les mêmes valeurs humanistes. Les petites gens sont nos héros ordinaires. Et si Loïc se revendique de la chanson pas chantée, qu’est-ce que le rap si ce n’est aussi de la chanson pas chantée ? Nous regardons le monde du même belvédère, fiers et tremblants. ».

« Marc Nammour et Loïc Lantoine réaffirment la forme d’une poésie rebelle. » Rock & Folk

En partenariat avec Bordeaux Chanson et La Station Service

Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

Dans le cadre du festivale Le Haillan Chanté #12 :

