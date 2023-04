LE HAILLAN CHANTÉ / BERTILLE L’Entrepôt, 6 juin 2023, Le Haillan.

LE HAILLAN CHANTÉ / BERTILLE Mardi 6 juin, 18h30 L’Entrepôt Gratuit

Hall de L’Entrepôt / Gratuit

Bertille c’est un son, une humeur, une voix singulière, et le sensible comme étendard. L’élégance brute et sans compromis d’une chanson électronique et orchestrée. Si sa musique flirte parfois avec la mélancolie d’une poésie sombre, elle garde toujours cette touche d’espoir propre aux grands rêveurs !

Dans le cadre du Haillan Chanté : https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/le-haillan-chante-12eme-edition-du-6-au-10-juin-2023/

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/le-haillan-chante-12eme-edition-du-6-au-10-juin-2023/ »}] [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/le-haillan-chante-12eme-edition-du-6-au-10-juin-2023/ »}] Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L’ Entrepôt c’est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T18:30:00+02:00 – 2023-06-06T20:00:00+02:00

2023-06-06T18:30:00+02:00 – 2023-06-06T20:00:00+02:00