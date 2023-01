BLØND AND BLÖND AND BLÓND – MARIÅJ EN CHØNSONS L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

BLØND AND BLÖND AND BLÓND – MARIÅJ EN CHØNSONS Vendredi 24 mars, 20h30 L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L’ Entrepôt c’est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Chanson / Humour

BLØND AND BLÖND AND BLÓND – MARIÅJ EN CHØNSONS Glär / Claire Méchin : chant, ukulélé, clavier, kazoo, flûte de pan

Mår / Marie Combeau : chant, contrebasse

Tø / Romain Sellier : chant, guitare

Mise en scène : Jean-Claude Cotillard & les Blonds Après Hømåj la chønson française, venez découvrir Mariåj En Chønsons, le nouveau spectacle des Blønd and Blönd and Blónd ! French touch, guimauve, variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à leur suéditude passionnée mais corrosive. Vous êtes conviés au repas de noce de Magnus et Gwendoline. C’est tout naturellement que ce suédois et cette française se sont tournés vers les Blønd and Blönd and Blónd pour célébrer leur union. Extraits du menu : Velouté de premiers émois d’amour Carpaccio de douceur animale sauce L214 Terrine de Franchouille et son émulsion au vin Johnny Plateau de Hømåj de chansons variées à pâte molle Farandole soyeuse de sucre bruni Carla, d’acidulé Lio Ferré, et autres friandises musicales et digestives En un mot, si vous aimez Ingmar Dassin et Joe Bergman, ce spectacle est pour vous ! « Un croisement entre les Monty Python et Abba. » Le Parisien « Loufoque et irrévérencieux (…) une vague de folie qui déferle sur l’Hexagone. » Télérama Sortir En partenariat avec Blueline Plein tarif : 25 € / Tarif réduit* : 20 € https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/blond-and-blond-and-blond-mariaj-en-chonsons/

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-24T22:30:00+01:00

