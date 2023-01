MATHIEU BOOGAERTS – CONCERT DESSINÉ III L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

MATHIEU BOOGAERTS – CONCERT DESSINÉ III L’Entrepôt, 15 mars 2023, Le Haillan. MATHIEU BOOGAERTS – CONCERT DESSINÉ III Mercredi 15 mars, 20h30 L’Entrepôt Chanson L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité. [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/mathieu-boogaerts-concert-dessine-iii/ »}]

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L’ Entrepôt c’est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Chanson

MATHIEU BOOGAERTS – CONCERT DESSINÉ III Aussi drôle qu’énigmatique, sa réputation de lunaire ne fait pas le tour de son talent. Avec lui, le français (et l’anglais) sonne d’une manière toute personnelle. Rock, rap, funk, tout lui va comme un gant… C‘est peu dire que la scène est son terrain de jeu favori. Et c’est peu dire que nous sommes très contents, qu’il ait accepté notre invitation pour un concert dessiné unique, après Bertrand Belin et Albin de la Simone la saison dernière. Pour ce concert exceptionnel, d’un côté, Mathieu Boogaerts avec sa guitare, ses chansons, son univers, de l’autre, des dessinateurs bordelais qui illustreront en direct ses chansons (Sandrine Revel, Anne-Perrine Couët, Maxime Garcia, Jean- Christophe Mazurie et d’autres). En amont du concert, des étudiants de la faculté de Bordeaux plancheront sur la conception et la réalisation de pochettes de 45 tours imaginaires autour des chansons de Mathieu Boogaerts. Les réalisations seront exposées dans le Hall de L’Entrepôt. Un concert proposé par la Cie Il était une fois et L’Entrepôt qui n’existera que pour cette date ! En partenariat avec La Cie Il était une fois

Plein tarif : 15 € / Tarif réduit* : 12 € https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/mathieu-boogaerts-concert-dessine-iii/

