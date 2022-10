DERLI DE WALLY L’Entrepôt, 10 mars 2023, Le Haillan.

DERLI DE WALLY Vendredi 10 mars 2023, 20h30 L’Entrepôt

Chanson

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité. [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/derli-de-wally/ »}]

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L’ Entrepôt c’est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations…

Chanson

DERLI DE WALLY

Lilian Derruau / Wally : guitare, chant Nicolas Lescombe : clarinette, accordéon Marie Tournemouly : violoncelle

Thomas Mazellier : violon

Franck Duhamel : contrebasse

Pierre Thibaud : percussions, batterie

Sans le savoir, lorsque Prévert écrit « L’amiral Larima/Larima quoi/la rime à rien/l’amiral Larima/l’amiral Rien », il faisait presque déjà du Wally. Or Prévert n’est pas que de l’humour, il est aussi de la tendresse, de la prise de parole sociétale. Si vous validez que l’on puisse faire les deux, vous obtenez Wally ET Derli.

Jusque-là reconnu en grande partie par un public de chansons d’humour, Wally signe ici des chansons immédiates, émouvantes, pleines de sens, et qui racontent la nostalgie du beau, la joie des petits moments de la vie, et qui donnent des envies de la faire grandir cette P*** de vie. C’est tout un orchestre qui l’accompagne, sous la direction de Nicolas Lescombe, avec bois, violon, violoncelle, contrebasse, clarinette et percussions. Parfois, Wally s’assoit pour simplement les regarder interpréter sa musique. Car la musique et la musicalité reviennent toujours dans son vocabulaire. Lui qui est pourtant reconnu pour ses mots, se dit plus un « idéeur » qu’un auteur !

N’empêche, les mots de Derli vont droit au cœur que ce soit dans sa déclaration d’amour presque impudique de cinquantenaire, aux souvenirs émus de ses grands-parents, ou dans le souvenir de Rémi Fraisse (« J’aurais préféré ne pas avoir à l’écrire »). Ici, maintenant, Wally raconte ce qu’il voit, et il a une bonne vue. Un chanteur est né. Un vrai « ARTistan » !

En partenariat avec Ulysse Maison d‘artistes

Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/derli-de-wally/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T22:30:00+01:00