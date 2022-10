RIOPSE ESPOIR – CIE FABRE SÈNOU L’Entrepôt, 2 mars 2023, Le Haillan.

RIOPSE ESPOIR – CIE FABRE SÈNOU

Chorégraphie/Mise en scène : Caroline Fabre et Norbert Sènou

Interprétation : Marion Juliot, Caroline Fabre, Thierno N’Diaye, Doudou Sata, Norbert Sènou

Après la création de leur solo respectif, Caroline Fabre et Norbert Sènou ont eu envie de partir sur une pièce de groupe initiée pendant le confinement comme pour dire « Te laisse pas faire ! ».

En réunissant cinq danseuses et danseurs, ils ont choisi d’aborder dans cette nouvelle création le thème de « l’espoir » comme une réponse à cette période si particulière et difficile que connaissent nos sociétés.

Dans Riopse ou espoir en verlan, il est question de mettre en jeu et d’interroger artistiquement le rapport troublé et troublant entre les cultures africaines et occidentales par le biais de la danse et de la musique. Selon Caroline Fabre et Norbert Sènou « Les choses ne s’opposent pas, elles se complètent, se mettent en écho, se prolongent… ».

En plus d’un travail de recherche sur les mouvements poussés au paroxysme et la transformation des corps, on retrouve certains objets qui sont entrés désormais dans notre vie quotidienne : le « masque » est-il un objet africain ou un nouvel élément de notre vie ?…

Soutiens et partenaires : Conseil général de la Gironde, IDDAC, Région Nouvelle-Aquitaine, Arcachon Culture, Coopération Bénin-Union européenne, OARA, Ville de Paris, L’Entrepôt

