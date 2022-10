SANSEVERINO – LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE L’Entrepôt, 24 février 2023, Le Haillan.

SANSEVERINO – LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE Vendredi 24 février 2023, 20h30 L’Entrepôt

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/

Sanseverino : chant, guitare Stéphane Huchard : batterie François Puyalto : basse

Il y a eu ces derniers mois Beber project vol 1 : hommage à François Béranger, suivi de Sanseverino & Tangomotán. Deux albums relativement différents comme on le voit – et on l’entend. Et puis, comme souvent chez Sanseverino, un nouveau projet a vu le jour, né de l’envie d’aller arpenter d’autres lieux, de se nourrir d’autres musiques, de se battre avec d’autres mots.

Voilà donc Les deux doigts dans la prise : un trio blues-rock-funk avec basse (François Puyalto), batterie (Stéphane Huchard), guitare-chant (Sanseverino). Un album qui « laisse de la place aux instruments » selon Sanseverino.

Sanseverino et ses musiciens ont répété pendant quasiment un an à cause, ou grâce à la situation sanitaire puis ils ont enregistré ce nouvel album en février 2021. « C’est vraiment agréable de respirer l’ambiance d’un studio et de retrouver ses sensations. Maintenant, il faut remonter sur scène, partir sur les routes, entendre les bruits d’une salle, frémir aux premiers applaudissements. C’est mon quatorzième album, j’ai toujours peur, je suis toujours ému, comme à mes débuts mais quand ça démarre… ».

Rendez-vous à L’Entrepôt pour la suite !

« Sur ses pistes pleines de sueur et de chaos, il chante ses coups de gueule, ses coups de tendresse. Avec des textes joliment ciselés sur du rock’n’roll. Du vrai. » RFI

En partenariat avec Asterios

Plein tarif : 25 € / Tarif réduit* : 20 €

