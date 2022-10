AMADOU & MARIAM L’Entrepôt, 22 février 2023, Le Haillan.

AMADOU & MARIAM Mercredi 22 février 2023, 20h30 L’Entrepôt

Musique du Monde / Afro

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/

AMADOU & MARIAM

L’Entrepôt accueille le mythique couple de musiciens et chanteurs maliens Amadou & Mariam, à qui l’on doit le célèbre Dimanche à Bamako, tandem définitivement inséparable et sans cesse en mouvement.

Avec la sortie de La Confusion, leur 8e album international, Amadou et Mariam adoptent un souffle à la fois humaniste et universel. Constat parfois couperet, constamment contrebalancé par une musique chatoyante et qui passe par tous les éclats : « C’est la confusion partout / C’est l’illusion partout / C’est la division sur tout », entonnent-ils dans le morceau éponyme. Plus loin, une vision lucide de l’exil, une prière adressée à l’autorité religieuse afin de solutionner les fractures du monde, un hommage appuyé aux femmes africaines et à la nécessité qu’elles doivent occuper une place majeure au sein de la société.

Amadou et Mariam, citoyens d’aujourd’hui, éveillés et concernés, convoquent la danse, la transe et les embrassades chaleureuses pour ne pas courber l’échine.

En partenariat avec Musiques de Nuit et Le Rocher de Palmer

Plein tarif : 25 € / Tarif réduit* : 20 €

