QUI A SUICIDÉ ANGELA ? Vendredi 17 février 2023, 20h30 L’Entrepôt

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

QUI A SUICIDÉ ANGELA ?

Comédie policière de Frédéric Bouchet

Avec : Frédéric Bouchet, Laura Luna, Emmanuelle Cazal, David Mira-Jover, Marine Segalen et Romain Veziat

Mise en scène : Frédéric Bouchet

Il aurait fallu l’enquêteur le plus doué. Malheureusement…

Dans les années 30 en Angleterre. Après tant d’années passées à l’étranger, Angela Willford est de retour définitivement chez sa sœur Martha.

Pour « marquer » son retour, Angela réunit certains de ceux qu’elle a connus jadis : la starlette de cinéma Kimberley Weeler, le Docteur Spencer, Lady Gladstone accompagnée de son neveu perturbé, et l’inspecteur Pidgeon, un policier pour le moins déconcertant. Les invités à peine arrivés, on découvre Angela morte, le téléphone coupé et une panne de funiculaire bloque tout ce joli monde sur place, au moins jusqu’au lendemain soir.

L’inspecteur Pidgeon, le moins doué de sa génération, débute alors immédiatement l’enquête. Très vite, on découvre que tous ont des secrets à cacher et que tous auraient des raisons d’assassiner la victime.

Et si Pidgeon avait aussi besoin de vous ?

Cette enquête à l’ancienne, qui tient les spectateurs en haleine jusqu’au dénouement, est une comédie avec un humour très « british ». Comme Poivron le dit lui-même dans la pièce : « Si encore on était sur une scène de théâtre, je pourrais me faire aider par les spectateurs, mais là… » Quoi que… Vous n’êtes peut-être pas au bout de toutes vos surprises !

Tarif unique : 20 €

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/qui-a-suicide-angela/



