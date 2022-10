RATATAM ! – MONSIEUR LUNE L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

RATATAM ! – MONSIEUR LUNE Vendredi 3 février 2023, 20h00 L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L’ Entrepôt c’est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Jeune public (à partir de 6 ans)

MONSIEUR LUNE / L’ascenseur cosmique Sébastien Rost : auteur, dessinateur

Nicolas Pantalacci alias Monsieur Lune : auteur, compositeur

Monsieur Lune : chant, guitare

Gaël Derdeyn : violon, chant, claviers

Fred Monaco : batterie, SPDS Alice Rabes : chant, claviers Cheveu : guitare, basse, chant L’Ascenseur Cosmique c’est : cinq musiciens/chanteurs, une bande-son et un écran géant ! La Terre doit disparaître ! Du moins selon le conseil des planètes, qui en dresse un bilan annuel pour le moins mitigé. L’agent Mila, dont c’est la première mission, est ainsi envoyée chez nous pour activer le processus de disparition. En se faisant passer pour une écolière terrienne, elle croise la route d’Anatole et Thiago. Les trois enfants vont bientôt avoir le sort de la planète bleue entre leurs mains… En partenariat avec Ulysse Maison d’Artistes

Partenaires institutionnels : ADAMI, SACEM, SCPP, FCM

Partenaires privés : L’Autre Distribution, Enfance et Musique Dans le cadre du Festival jeune public Ratatam ! Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/ratatam-monsieur-lune/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:00:00+01:00

2023-02-03T22:00:00+01:00

