05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L'Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L' Entrepôt c'est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d'abonnement ultra-simple, l'Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l'achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l'année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations…

JAMAIS CONTENTS ! / Un spectacle carrément Souchon 1re partie : les élèves de l’école élémentaire du Centre Cheveu : chant, guitares, claviers, thérémine

François Guernier : chant, guitares, tuba, clarinette

Ben Ricour : chant, guitares, batterie, percussions

Olivier Prou : conception et mise en scène C’est l’été. Une joyeuse ambiance d’après feu d’artifice règne au milieu d’une fête foraine, en bord de mer du Nord… Assis par terre, trois vieux copains semblent pourtant s’ennuyer ferme. Râleurs, chiffons, moroses, agacés par les entrechocs d’auto- tamponneuses auxquels se mêlent le hurlement d’un disco seventies, le grincement des grues à peluche, le souffle rauque des cages à ballons, sans parler de l’air saturé du parfum écœurant des barbes à papa, ils attendent… À mesure que s’éclipsent les derniers vacanciers, les trois garçons vont prendre possession des lieux, brancher leurs guitares, se raconter leurs colères, leurs espoirs, en effeuillant les chansons d’Alain Souchon comme autant de pansements sur leurs troubles d’hommes inquiets. Un spectacle pour petits et grands qui revisite avec bonheur les incontournables d’Alain Souchon (C’est déjà ça, Rame, Poulaillers song) et quelques pépites méconnues abordant avec délicatesse les thèmes de la chasse, la destruction de la nature ou la cruauté des hommes (Les oiseaux, Pardon, Tout m’fait peur…). Jamais contents, mais terriblement vivants ! En partenariat avec Voix du Sud, Victorie Music, 3C et l’école élémentaire du Centre Dans le cadre du Festival jeune public Ratatam ! Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/ratatam-jamais-contents/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T14:30:00+01:00

2023-02-01T16:30:00+01:00

