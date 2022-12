RATATAM ! – 6ème édition / Du 31 janvier au 5 février 2023 L’Entrepôt, 31 janvier 2023, Le Haillan.

RATATAM ! – 6ème édition / Du 31 janvier au 5 février 2023 31 janvier et 5 février 2023 L’Entrepôt

Tarifs de 5 à 8€ pour les spectacles / ateliers et île au contes gratuits sur inscription auprès de la bibliothèque

Festival jeune public

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité. [{« link »: « https://urlzs.com/kb4qN »}, {« link »: « https://urlzs.com/y7LfW »}, {« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/ratatam-6eme-edition-du-31-janvier-au-5-fevrier-2023/ »}, {« link »: « http://www.lentrepot-lehaillan.fr »}, {« link »: « http://bibliotheque.ville-lehaillan.fr »}, {« link »: « mailto:service.biliotheque@ville-lehaillan.fr »}]

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L’ Entrepôt c’est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations…

Festival jeune public

RATATAM ! – 6ème édition / Du 31 janvier au 5 février 2023

SPECTACLES – expositions – FILMS D’ANIMATION – CONCOURS de dessins et de grimaces – DÉDICACES – Conte – BONBONS – Jeux à gogo – BOUM …

Le festival RATATAM revient pour sa 6ème édition avec une programmation joyeuse et colorée, rien que pour les enfants !

Avec Camille Piantanida (auteure et illustratrice), marraine 2023 du festival.

Au programme : les spectacles Jamais contents – un spectacle carrément Souchon et L’ascenseur cosmique par Monsieur Lune, de nombreux films d’animation spécialement sélectionnés pour les enfants, l’île aux contes, des dédicaces, un concours de dessins et de grimaces, un atelier de création de blagues, des lectures, des jeux géants, un flipper, un babyfoot, un bar à bonbons pour les enfants, une boum…

Bref, de quoi enchanter toute la famille, dès 3 ans !

Tarifs de 5 à 8€ pour les spectacles / ateliers et île au contes gratuits sur inscription auprès de la bibliothèque.

>> Programme complet à feuilleter : https://urlzs.com/kb4qN

>> Programme complet à télécharger : https://urlzs.com/y7LfW

Infos/résas : https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/ratatam-6eme-edition-du-31-janvier-au-5-fevrier-2023/

L’Entrepôt / cinéma – 13 rue Georges Clemenceau – 05 56 28 71 06 – www.lentrepot-lehaillan.fr

Bibliothèque – 30 rue de Los Heros – 05 57 93 11 31 – http://bibliotheque.ville-lehaillan.fr / service.biliotheque@ville-lehaillan.fr

*********************************

LE RECAP’ :

MARDI 31 JANVIER

18h – LANCEMENT du festival en musique et VERNISSAGE des expositions (dessins et grimaces). Avec les Ratatameurs, Camille Piantanida et Eclats de Musique.

MERCREDI 1er FÉVRIER

10h – LECTURE ET JEUX – Pinpin le lapin aime autant jouer que raconter des histoires, viens t’amuser avec lui ! (3-6 ans) > réservations auprès de la bibliothèque

14h30 – SPECTACLE – JAMAIS CONTENTS ! CARRÉMENT SOUCHON (1h, + 5 ans) – 1ère partie : restitution des ateliers d’écriture avec les élèves de l’école élémentaire du Centre.

16h – ATELIER CRÉATIF – pour petits cinéphiles : Le Thaumatrope, viens fabriquer une image animée avec nous ! (1h, + 7 ans) > réservations auprès de la bibliothèque

VENDREDI 3 FÉVRIER

20h – SPECTACLE – MONSIEUR LUNE – L’ASCENSEUR COSMIQUE – (1h, + 5 ans)

SAMEDI 12 FÉVRIER

10h – ILE AUX CONTES – La compagnie Tortilla nous propose son spectacle Croque Comptine. Un périple tout en douceur, entre formulettes, comptines et petits contes dans un décor coloré et animé. (30 min, 6 mois – 4 ans) > réservations auprès de la bibliothèque

11h – CINÉMA – Maurice le Chat Fabuleux (1h30, + 6 ans)

11h – BATTLE DE DESSIN animée par Loïc Dauvillier, auteur et illustrateur jeunesse (45 min, tout public)

13h30 – CINÉMA – Ernest et Célestine : le voyage en Charabie (1h20, + 5 ans)

14h30 – ATELIER CRÉATIF avec la marraine du festival ! Viens dessiner un conte interactif avec Camille Piantanida ! (1h30, + 5 ans) > réservations auprès de la bibliothèque

15h – CINÉMA – Pompon Ours (33 min, + 3 ans)

15h – LECTURE – Les histoires de Pinpin avec Macaron et Canelé (30 min, 3-6 ans) > réservations auprès de la bibliothèque

15h45 – CINÉMA – Inséparables (34 min, + 3 ans)

16h30 – VENTE-DÉDICACE de Camille Piantanida

16h30 – CINÉMA – Interdit aux chiens et aux italiens (1h10, + 10 ans)

18h – REMISE DES PRIX des concours de Ratatam ! par Camille Piantanida, avec les danseuses de Tempo Jazz, la chorale d’Air&Co et les ratatameurs

18h30 – LA BOUM DU FESTIVAL ! DJ set participatif, viens mettre tes musiques préférées ! Dress code : paillettes et déguisements (tout public / gratuit)

21h – CINÉMA – Goodbye (1h35, + 10 ans)

DIMANCHE 13 FÉVRIER

11h – CINÉMA – Dounia et la princesse d’Alep (1h12, + 6 ans)

14h – CINÉMA – Le secret des Perlims (1h16, + 6 ans)

16h – SPECTACLE D’IMPROVISATION – MES MOTS RIENT KIDS (50 min, dès 5 ans) > gratuit sur réservations auprès de L’Entrepôt

17h – CINÉMA – Patie et la colère de Poséidon (1h36, + 6 ans)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T18:00:00+01:00

2023-02-05T18:30:00+01:00