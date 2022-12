Festival RATATAM ! – 6ème édition L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Tarifs : de 5 € à 8 €.

Du 31 janvier au 5 février 2023, le festival RATATAM revient pour sa 6ème édition avec une programmation joyeuse et colorée, rien que pour les enfants ! L’Entrepôt L’Entrepôt, Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/ratatam-6eme-edition-du-31-janvier-au-5-fevrier-2023/ »}] SPECTACLES – expositions – FILMS D’ANIMATION – CONCOURS de dessins et de grimaces – DÉDICACES – Conte – BONBONS – Jeux à gogo – BOUM …Avec Camille Piantanida (auteure et illustratrice), marraine 2023 du festival. Au programme : les spectacles Jamais contents – un spectacle carrément Souchon et L’ascenseur cosmique par Monsieur Lune, de nombreux films d’animation spécialement sélectionnés pour les enfants, l’île aux contes, des dédicaces, un concours de dessins et de grimaces, un atelier de création de blagues, des lectures, des jeux géants, un flipper, un babyfoot, un bar à bonbons pour les enfants…

Bref, de quoi enchanter toute la famille, dès 3 ans !

