GARDEN PARTY – LA COMPAGNIE N°8 Vendredi 27 janvier 2023, 20h30 L’Entrepôt

Théâtre muet

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

GARDEN PARTY – LA COMPAGNIE N°8

Mise en scène : Alexandre Pavlata

Distribution : Benjamin Bernard, Stefania Brannetti, Gregory Corre, Matthieu Lemeunier, Fabrice Peineau, Susan Redmond, Hélène Risterucci, Frédéric Ruiz, Charlotte Saliou

Création collective : Stefania Brannetti, Carole Fages, Susanna Martini, Frédéric Ruiz, Charlotte Saliou, Julien Schmidt, Christian Tétard

Vous êtes cordialement invités à une soirée où vont s’épanouir folie, absurdité et bêtise. Un spectacle hybride, une suite de tableaux, où se croisent les Monty Python, Tarantino et Nadine de Rothschild !

Caricature d’une caricature, ce spectacle est une farce féroce et grotesque qui tient autant du cirque, de l’opéra et de la danse.

La Compagnie N°8 est une compagnie de théâtre qui adore traiter de sujets d’actualité avec décalage, ironie et absurdité. Ils aiment être féroces, incorrects, mal élevés, indisciplinés et malpolis… mais, paradoxalement, ils aiment aussi la beauté, la poésie et les rêves. Ce sont des clowns, des bouffons contemporains, amusant et nous amusant de cette merveilleuse aventure qu’est la vie !

« Attention, spectacle totalement délirant. » Sortir à Paris

« Cette pièce aristo-punk bouscule les codes de l’humour. » France Inter

Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:30:00+01:00

2023-01-27T22:30:00+01:00