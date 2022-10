KIM & CLÉA – MERCREDI DU HAILLAN L’Entrepôt, 25 janvier 2023, Le Haillan.

KIM & CLÉA – MERCREDI DU HAILLAN Mercredi 25 janvier 2023, 20h30 L’Entrepôt

Chanson / Concert dessiné

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité. [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/kim-clea-mercredi-du-haillan/ »}]

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L’ Entrepôt c’est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations…

Chanson / Concert dessiné

KIM & CLÉA – MERCREDI DU HAILLAN

Kim et Cléa se sont rencontrés en 2009 et démarrent alors leur duo. Un répertoire composé de chansons de l’un et de l’autre ainsi que de chansons de leurs répertoires solo, ou ceux de leurs groupes de jazz et de punk yéyé.

Pour ce Mercredi du Haillan, Kim et Cléa seront accompagnés par un trio de dessinateurs et dessinatrices pour un concert dessiné aussi unique qu’exceptionnel !

En partenariat avec la Cie Il était une fois

Tarif unique : 5€

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/kim-clea-mercredi-du-haillan/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T20:30:00+01:00

2023-01-25T22:30:00+01:00