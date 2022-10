BREAK & SIGN – CRÉATION COLLECTIVE L’Entrepôt, 14 janvier 2023, Le Haillan.

BREAK & SIGN – CRÉATION COLLECTIVE Samedi 14 janvier 2023, 20h30 L’Entrepôt

Hip-Hop / Danse des signes

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité. [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/break-sign-creation-collective/ »}]

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L’ Entrepôt c’est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations…

Hip-Hop / Danse des signes

BREAK & SIGN – CRÉATION COLLECTIVE

Break & Sign est la rencontre originale de plusieurs esthétiques : deux danseurs de break, deux comédiennes en langue des signes française et un créateur sonore. Le fruit de leur travail nous invite à découvrir une création invoquant l’échange, le partage, l’éloignement, la rixe et la frontière.

Les cultures urbaines ont toujours été marquées par leurs forces de création transdisciplinaire. Break and Sign se nourrit de cette force créative et propose une création live du beatmaker Pierre Luga, associée à une performance chorégraphique des danseurs Tito et Tellyron.

La danse, les mots et les signes sont interprétés par Leonora Miano et Delphine Saint Raymond.

Spectacle accueilli par L’Entrepôt dans le cadre du Festival H’Art – Festival des arts inclusifs organisé par la Klaus Compagnie.

Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 15 €

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/break-sign-creation-collective/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:30:00+01:00

2023-01-14T22:30:00+01:00