KRYSTOFF FLUDER – OUI, JE SUIS NOIR, ET ALORS ?
Jeudi 12 janvier 2023, 20h30
L'Entrepôt
Humour
L'Entrepôt
13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan
Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

05 56 28 71 06 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places). Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous. L’ Entrepôt c’est : – Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires. – Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma – Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions… – Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles). – Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Humour

KRYSTOFF FLUDER – OUI, JE SUIS NOIR, ET ALORS ? Quand on est un petit blanc à la verticalité contrariée, et qu’on appelle son spectacle Oui je suis noir, et alors ?, forcément, on se doute que le mec assume grave ! Du haut de ses 41 ans, Krystoff prend le recul pour nous raconter ce que nous n’oserions lui demander. De la vendeuse de vêtement à son coach sportif, de sa belle-mère à sa psy, il nous joue ses moments de vie qui l’ont mené jusqu’à la comédie. Un one man show autobiographique, unique, différent… Un mètre d’autodérision, mais aussi un maître quand il s’agit de jouer des personnages… Bref, un concentré de talent ! Spectacle accueilli par L’Entrepôt dans le cadre du Festival H’Art – Festival des arts inclusifs organisé par la Klaus Compagnie. Plein tarif : 25 € / Tarif réduit* : 20 € https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/krystoff-fluder-oui-je-suis-noir-et-alors/

