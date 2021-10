L’entrée obscure Lembach, 29 octobre 2021, Lembach.

L'entrée obscure 2021-10-29 10:00:00 – 2021-11-07 15:00:00

Lembach Bas-Rhin

EUR Venez célébrer Halloween au château de Fleckenstein et engouffrez-vous dans l’Entrée Obscure* du Château des Défis. Attendez-vous à frissonner de peur et de plaisir pour accéder à la Porte du Temps qui s’ouvre sur le monde médiéval et les 19 autres défis du chevalier fantôme Hugo.

* Parcours spécial Halloween dans l’obscurité et 1er jeu du Château des Défis dans l’Espace ludique Grès et Forêt.

+33 3 88 94 28 52

