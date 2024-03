L’Entrée des Artistes déroule le tapis rouge Foyer rural de Crêches sur Saône Crêches-sur-Saône, samedi 23 mars 2024.

Les plus belles chansons de film en concert / spectacle à Crêches-sur-Saône. Une trentaine de chanteurs et chanteuses sur scène vous interpréteront de grands classiques, afin de vous faire passer une soirée pleine de souvenirs, d’émotion, de joie, de féérie.

Un concert mais pas que, grâce au talent de mise en scène de Camille Joly qui nous transporte. C’est à un véritable spectacle que vous aurez l’occasion d’assister. Des costumes, des paillettes, des danseuses, et même un présentateur qui ne sera pas au bout de ses surprises.

Moulin Rouge Diamond’s are a girl’s best friend;

Skyfall Skyfall;

Les Demoiselles de Rochefort Chanson des sœurs jumelles;

A Star is born Shallow etc.

Les mots du public lors du précédent spectacle, en 2023 « Et si on chantait… les années 80 »

« Je me suis régalée, du début à la fin ! »

« Les tableaux successifs étaient extrêmement réussis et la qualité des artistes était réelle… et quelles voix ! Quand les amateurs se hissent au niveau des grands, cela donne un spectacle époustouflant ! Bravo ! »

« On en a pris plein les yeux ! »

Buvette et petite restauration sur place

Nous avons hâte de vous présenter ce nouveau show !!! 12 12 EUR.

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Foyer rural de Crêches sur Saône 25 Route du Port d’Arciat

Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@leda71.Fr

