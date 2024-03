L’Entre-Vue[s] CALM Limoges, vendredi 5 avril 2024.

L’Entre-Vue[s] Le Pôle de la Vie Etudiante de l’Université de Limoges et CAPS’UL, le Hub de l’Innovation organisent le cycle de tables-rondes L’Entre-Vue[s]. Vendredi 5 avril, 17h30 CALM Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T17:30:00+02:00 – 2024-04-05T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T17:30:00+02:00 – 2024-04-05T20:00:00+02:00

Le Pôle de la Vie Etudiante de l’Université de Limoges et CAPS’UL, le Hub de l’Innovation organisent le cycle de tables-rondes L’Entre-Vue[s] : un rendez-vous captivant où l’on explore des sujets brûlants, juste pour vous, les étudiants, mais aussi ouvert à tous ceux qui ont soif de savoir.

Et pour ce premier numéro, nous allons plonger tête la première dans l’univers passionnant et parfois compliqué de l’esprit d’entreprendre au féminin. Féminisme, représentations sociales, clichés tenaces, engagement et bien sûr, les réalités de l’entrepreneuriat au féminin seront les thématiques de cette soirée.

Prêts à remettre en question les stéréotypes, à explorer de nouveaux horizons et à découvrir les freins et les leviers de l’entrepreneuriat féminin ? Rejoignez-nous pour un événement qui va vous faire réfléchir, vous inspirer et vous motiver !

CALM 123 avenue Albert Thomas Limoges 87100 La Borie Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

