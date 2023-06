BRASSENS L’IRLANDAIS L’Entre Nous Aujargues Aujargues Catégories d’Évènement: Aujargues

Gard BRASSENS L’IRLANDAIS L’Entre Nous Aujargues, 19 juin 2023, Aujargues. BRASSENS L’IRLANDAIS Lundi 19 juin, 19h00 L’Entre Nous Des reprises des plus belles chansons de Georges Brassens cuisinées façon traditionnel Irlandais et pimentées à la sauce Blues – Rock!

A déguster sans modération! L’Entre Nous 68 Rue de la République, 30250 Aujargues Aujargues 30250 Gard Occitanie 04 66 80 33 81 https://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/285779/l-entre-nous.shtml parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T19:00:00+02:00 – 2023-06-19T23:00:00+02:00

2023-06-19T19:00:00+02:00 – 2023-06-19T23:00:00+02:00 ©Catie Chapelier Détails Catégories d’Évènement: Aujargues, Gard Autres Lieu L'Entre Nous Adresse 68 Rue de la République, 30250 Aujargues Ville Aujargues Departement Gard Lieu Ville L'Entre Nous Aujargues

L'Entre Nous Aujargues Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aujargues/

BRASSENS L’IRLANDAIS L’Entre Nous Aujargues 2023-06-19 was last modified: by BRASSENS L’IRLANDAIS L’Entre Nous Aujargues L'Entre Nous Aujargues 19 juin 2023