L’Entre Là Entr’Ouvre son Jardin Saint-Gladie-Arrive-Munein, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Gladie-Arrive-Munein.

L’Entre Là Entr’Ouvre son Jardin 2021-07-14 14:00:00 – 2021-07-14 17:00:00

Saint-Gladie-Arrive-Munein Pyrénées-Atlantiques Saint-Gladie-Arrive-Munein

15h à 17h : Portes Entr’Ouvertes

Pendant ces deux heures, l’équipe vous accueille pour des lectures de textes. Les textes seront disposés partout dans le jardin et vous pourrez les découvrir par vous-mêmes, vous les faire lire par petits groupes… Cette activité est ouverte à tout le monde.

17h à 17h30 : Promenade ethno-botanique

Une vingtaine de personnes auront la chance de se balader dans le jardin sous la conduite de Thibault Roger, jardinier, poète et membre de L’Entre là, à la découverte de la flore locale et des mythes qui lui sont associés. Attention : sur réservation uniquement !

17h45 à 18h45 : Débat « Entre nous : L’Entre là — partageons nos visions du lieu et de ses activités ».

19h : Fermeture des portes

+33 7 49 41 18 43

Espace Bohème

dernière mise à jour : 2021-06-30 par