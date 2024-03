L’Entre-deux-Mers fête ses vins ! Abbaye de la Sauve-Majeure La Sauve, samedi 15 juin 2024.

L’Entre-deux-Mers fête ses vins ! Venez découvrir les vins de l’Entre-deux-Mers lors d’un événement magique le 15 juin 2024 ! Samedi 15 juin, 10h00 Abbaye de la Sauve-Majeure Gratuit. Dégustations payantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T22:00:00+02:00

Une seconde édition incontournable !

À l’initiative du syndicat viticole de l’Entre-deux-Mers, les jardins de l’abbaye La Sauve-Majeure accueilleront la seconde édition du salon « L’Entre-deux-Mers fête ses vins ». Entre dégustations et rencontres, les visiteurs pourront découvrir le vignoble de l’Entre-deux-Mers et son histoire.

Un espace restauration sera également disponible pour tester des accords mets & vins. Au menu : huîtres, fromages et glaces.

Des animations par millier

Plusieurs activités seront réalisables tout au long des journées portes ouvertes et en compagnie des vignerons et viticulteurs :

Ateliers

Jeux ludiques

Concert et dj set

Abbaye de la Sauve-Majeure 14 Rue de l'abbaye, La Sauve La Sauve 33670 Le Brandas Gironde Nouvelle-Aquitaine

