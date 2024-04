L’entraînement militaire du guerrier franc Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 28 juillet 2024.

L’entraînement militaire du guerrier franc Animation proposée par le groupe de reconstitution Gisna Dimanche 28 juillet, 14h00 Archéo’site

Au Vè siècle, les jeux antiques sont interdits et à l’époque franque, le divertissement sportif est condamné par l’Eglise qui encourage les jeunes à se dépenser uniquement pour se fortifier. Le clergé pense que l’exercice physique permet de lutter contre les mauvaises pulsions de l’homme et qu’il est important d’exceller dans l’exercice gymnique, là où se trouve le triomphe de la force et de la vitesse. L’exercice physique n’est donc pas une option. Les jeunes, dès l’âge de 7 ans, étaient formés au combat, au maniement des armes, du bouclier, de la course à pied, de la lutte, de la natation et au renforcement musculaire au poids du corps et avec charge. L’association Gisna vous propose de vivre, le temps d’une journée, le quotidien des guerriers francs, de l’entraînement physique au maniement des armes.

Informations pratique :

Dimanche 28 juillet

De 14 h à 18 h

Manœuvre d’entraînement 7/15 ans.

Tir de javelines tout public

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France