L’Entourloop + S’N’K Paul B, 19 mai 2022, Massy.

L’Entourloop + S’N’K

Paul B, le jeudi 19 mai à 20:30

Les infatigables Sir James et King Johnny, figures de proue du mystérieux collectif L’Entourloop sont enfin de retour ! Elevés en plein air depuis 1964, les deux beatmakers stéphanois nous régalent depuis 2015 d’un savoureux mélange de hip-hop et de reggae, nourri d’une culture vinyle impeccable et de références aux grands classiques du cinéma français. Notamment responsable des myhiques “Dreader Than Dread” ft. Skarra Mucci, “Le Bonheur” ft. Panda Dub, “Push The Limits” ft. Biga*Ranx ou encore “One & Only” ft. Charlie P., le binôme nous fait patienter encore un peu avant la sortie de leur prochain album avec un bon présage : l’excellent DJ-Mix “Start From Scratch” dévoilé l’été dernier. Groupe de scène par essence et véritable machine à tubes, L’Entourloop vous promet une soirée grandiose et c’est tout sauf une arnaque ! Du flow, des textes généreux mêlant hip-hop, reggae et électro et deux voix singulières qui se complètent : c’est ce que vous propose le duo montant du reggae hexagonal S’N’K en première partie !

tarif plein 22€ / tarif réduit 20€ / tarif abonné 16€

reggae – hip-hop

Paul B 6 allée de Québec Massy Atlantis Essonne



