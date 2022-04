L’Entourloop au Trianon! le Trianon, 28 avril 2022, .

L’Entourloop au Trianon!

le Trianon, le jeudi 28 avril à 19:30

Après une pause pour se consacrer à la création d’un nouvel album et d’un nouveau live qui s’annonce exceptionnel, ils reprennent la route, plus déterminés que jamais ! Le succès de leurs derniers albums Chickens in Your Town (2015) et Le Savoir-Faire (2017), avec leur style unique Banging hip-hop inna Yardie Style ne cessent de séduire les amateurs de sound-system, de vinyles et de classiques du cinéma français, à travers le monde. Le moins que l’on puisse dire, c’est aussi que Sir Johnny et King James sont dotés d’une grande faculté à bien s’entourer. Que ce soit avec Skarra Mucci et leur mythique Dreader Than Dread, Capleton pour l’extravagant Burn Dem Down, Le Bonheur sur lequel ils ont invité le discret Panda Dub, ou encore le tube Push The Limits avec Biga Ranx, L’Entourloop a le don de donner naissance à des feats explosifs et surprenants qui marquent les esprits. Leurs créations visuelles singulières font de L’Entourloop un groupe de scène par essence qui délivre depuis des années des shows mémorables. Les insatiables diggers et leurs acolytes pensent à tout et parviennent, lors de leurs concerts, à nous plonger au cœur de leur univers. Le 28 avril 2022 ce sont les planches du célèbre Trianon qu’ils viendront enflammer une nouvelle fois !

C’est désormais officiel, 2022 marquera le retour des infatigables seniors du collectif L’ENTOURLOOP !

le Trianon 80 Boulevard Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris Quartier de Clignancourt Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T00:29:00